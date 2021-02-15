В Брянской области с 15 февраля отменили самоизоляцию для пенсионеров

Брянская долгожительница Зинаида Плюснина. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области с понедельника, 15 февраля, отменили режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет. Теперь ограничение носит рекомендательный характер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Изменения внесли в постановление областного правительства о введении режима повышенной готовности. При этом учли эпидемиологическую обстановку и рекомендации главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой.

Напомним, в прошлый раз коронавирусные ограничения ослабили с 3 февраля. Подросткам разрешили без сопровождения взрослых посещать торговые центры. А еще раньше кафе и ресторанам позволили работать до трех часов ночи.

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