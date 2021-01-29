Снятие коронавирусных ограничений в Брянской области 28 января 2021 года

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области 28 января сняли очередные коронавирусные ограничения. В этот день прошло заседание оперативного штаба. После официальное постановление опубликовали на сайте областного правительства.

Какие послабления режима повышенной готовности ждут брянцев?

1. В регионе возобновляется проведение спортивных, физкультурных мероприятий с присутствием граждан при условии заполняемости объекта не более 25 процентов от общего количества зрительных мест в залах. Зрители должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: быть в масках и держать дистанцию в полтора метра.

2. В области возобновляют работу организации, работающие в области искусства и организации развлечений, а также кинотеатры при условии заполнения зрительного зала только наполовину.

3. До трех часов ночи в Брянской области могут работать кафе и рестораны, в том числе с организацией досуга потребителей. Разрешено проводить банкеты, торжественные мероприятия, в том числе свадьбы, юбилеи и поминки при условии, что гостей будет не больше 50. Зал должен быть заполнен наполовину. На каждого гостя должно приходиться по четыре квадратных метра площади. Эти ограничения не распространяются на доставку и продажу еды на вынос, на обслуживание постояльцев гостиниц и пассажиров транспорта, а также на столовые предприятий.

Эти пункты постановления вступили в силу с 28 января.

4. С 3 февраля несовершеннолетним разрешено посещать торгово-развлекательные центры, в том числе и зоны фуд-кортов, без сопровождения взрослых.

В регионе остаются под запретом зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Исключения сделаны, например, для съездов партий. В других случаях необходимо получить разрешение регионального Роспотребнадзора.

С 1 по 14 февраля продолжает действовать режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».