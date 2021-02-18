Выжившего в лесу 60-летнего брянца спасла постоянная ходьба

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

60-летнего мужчину, который заблудился в лесном массиве в Выгоничском районе ночью 16 февраля, спасла постоянная ходьба. Об этом корреспонденту «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Стали известны новые подробности чудесного спасения 60-летнего мужчины в Выгоничском районе. Тот, напомним, больше 12 часов провел в лесу в 20-градусный мороз.

Двое 60-летних мужчин отправились из Выгоничей в деревню Залядка. Желая сократить путь, они пошли через лес. Обоих не смутило вечернее время, расстояние в десять километров и отсутствие полноценной дороги.

- Они перебрались через ледовый покров реки Десна и по следам, оставленными снегоходами, продолжили свой путь через лесной массив, - рассказывают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». - Пройдя большую часть пути, один из мужчин обнаружил, что второй отстал. Приятеля уже не было видно.

В одиночку искать товарища брянец не рискнул. До родной деревни он добрался в первом часу ночи. Сразу поспешил к соседу. Тот, узнав о ЧП, позвонил в местный отдел полиции. А уже оттуда информация ушла поисковикам.

Первыми попытались найти пропавшего полицейские. Однако их автомобиль не смог проехать дальше поселка Хутор Бор, что в 11 километрах от Залядки. Дело в том, что единственная дорога оказалась совсем нечищеной. В этой же ловушке оказался и отрядный УАЗ. Тем не менее, волонтеры решили подобраться максимально близко к населенному пункту, а оттуда выдвинуться пешей группой.

Параллельно добровольцы обзванивали дорожные службы, прося помощи в расчистке дороги. Согласились помочь только в МЧС. Правда, выезд снегоходов согласовали только утром.

- Мужчину с признаками обморожения нашел личный состав пожарно-спасательной части в лесном массиве около полудня, - комментируют в региональном ГУ МЧС России. - Ему дали теплую одежду, доставили в населенный пункт на санях и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Как оказалось, брянца спасло то, что тот постоянно двигался.

- Большую часть проведенного в лесу времени 60-летний мужчина ходил, - поясняет начальник пресс-службы чрезвычайного ведомства Татьяна Сенина. - Судя по следам, он изредка лежал. Кстати, у него даже не было с собой перчаток! На момент обнаружения мужчина сидел на корточках и совсем выбился из сил.

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