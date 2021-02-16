В Брянской области спасли мужчину, заблудившегося в лесу ночью

Брянец заблудился в лесу в ночь на 16 февраля. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Поиски 60-летнего брянца, который заблудился ночью в лесу, завершились благополучно. Его успели отыскать живым. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Эта история произошла в ночь на 16 февраля в Выгоничском районе.

Поздно вечером двое мужчин направились пешком по лесной дороге из райцентра в деревню Залядку. Расстояние между населенными пунктами составляет 10 километров. Ночью температура воздуха понизилась до минус 21 градуса. В итоге один из мужчин благополучно добрался домой, а второй отстал в пути и заблудился.

Отыскать селянина ночью не удалось: поиски осложнились труднопроходимой местностью. Поэтому к спецоперации подключили специализированных спасателей. В зону поиска те выдвинулись на снегоходе рано утром.

- Спустя несколько часов 60-летнего мужчину нашел личный состав СПСЧ в лесном массиве, - комментируют в брянском Главке МЧС. - Ему дали теплую одежду, доставили в населенный пункт и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».