В Брянской области прививку от коронавируса сделали 27243 жителя. Такие данные 11 февраля опубликовали в оперативном штабе.До 16 февраля в регион поступит еще 13400 доз препарата \\"Спутник V\\". В Брянске вакцинировать можно в Брянской городской больнице №2, поликлинике №4, поликлинике №5, поликлинике №1 и горбольнице №8 в Белых Берегах. В области работают еще 26 прививочных кабинетов.Кстати, 11 февраля вакцина закончилась в поликлинике №1 в Бежице.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».