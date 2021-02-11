В Брянске выявили четырех нарушителей масочного режима

В Брянске поймали четырех безмасочников. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске поймали четырех безмасочников. На них составили протоколы.

Межведомственная комиссия провела очередной рейд по соблюдению масочного режима в среду, 10 февраля.

Обследовали кафе, рестораны, магазины. Парикмахерские, салоны красоты. Всего – 77 объектов.

- В итоге полицейские выписали по одному административному документу в Советском и Бежицком районах и два - в Володарском, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. – В Фокинском районе нарушителей не выявили. Там проверили 14 предприятий. Межведомственные рейды в городе проходят ежедневно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».