Брянец Антон Шагин выступил в полуфинале шоу «Танцы со звездами»

Фото: скриншот выступления.

Актер Антон Шагин продолжает участвовать в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». В воскресенье, 14 февраля, пара брянца и Ульяны Максимкиной выступила в полуфинале. Однако показала наихудший результат – четыре балла. И теперь рискует покинуть проект.

В День святого Валентина вышел пятый по счету выпуск 12 сезона шоу. Пара Максима Шагина и Ульяны Максимкиной танцевала лиричное контемпорари. Жюри остались довольны исполнением и поставили довольно высокие оценки – 35. Но конкуренция в полуфинале была высока. Остальные пары, за исключением ST и Евгении Толстой, набрали еще больше баллов.

В конце программы первоначальные оценки судей перевели в иную шкалу измерений. И в активе пары Шагина и Максимкиной оказалось всего четыре очка.

Теперь судьбу танцоров решат зрители. Объявлено бесплатное смс-голосование.

Окончательные итоги обнародуют в ближайшее воскресенье – в начале шестого выпуска. И программу покинут сразу три дуэта. А борьбу за главный приз продолжат пять пар.

Напомним, детство Антона Шагина прошло в брянском городе Карачев. Туда его в младенчестве привез дед. На Брянщине мальчик окончил школу и поступил в ПТУ на слесаря-инструментальщика. По полученной специальности проработал около года. А в 2002-м махнул в Москву и поступил в школу-студию МХАТ.

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