Брянский актер стартовал в «Танцах со звездами» с последнего места

Фото: скриншот видео. Источник: "Россия 1".

Брянский актер Антон Шагин стал участником популярного телешоу на телеканале «Россия 1». Во втором выпуске «Танцев со звездами», который вышел в эфир 24 января, пара с участием брянца набрала наименьшее число баллов и рискует покинуть проект.

Двенадцатый сезон телешоу стартовал 17 января. В нем принимает участие одиннадцать дуэтов. Все они звездные - танцор-профессионал плюс медийная личность.

Партнерша Антона Шагина - Ульяна Максимкина. Она уроженка Екатеринбурга. 26 января девушка отметит свое 25-летие. В 2010-м году Ульяна получила звание мастера спорта, а в 2013-м - танцора международного класса.

В проекте Антон и Ульяна выступают под седьмым номером. Во втором выпуске пара исполняла танец «ча-ча-ча». И получила от жюри 24 балла за его исполнение. Результат оказался наихудшим. Для сравнения: пара с участием певца Сергея Лазарева набрала 30 баллов и заняла первую строчку в турнирной таблице.

Пока брянец не покинул проект. Теперь судьбу участников предстоит решить зрителям. Каждый может поддержать понравившуюся пару, оправив бесплатное смс-сообщение с порядковым номером танцоров на номер «9395».

Напомним, детство Антона прошло в брянском городе Карачев. Там же он окончил школу. Кстати, раньше мальчик носил фамилию Горшков. Шагин - это фамилия его отчима. В 14-летнем возрасте Антон осиротел - погибла мать. После окончания 9 класса пошел учиться в ПТУ на слесаря-инструментальщика. По полученной специальности проработал год. Параллельно участвовал в художественной самодеятельности. А 2002-м махнул в Москву и поступил в школу-студию МХАТ.

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