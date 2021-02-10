Прокуратура брянского города Клинцы завершила проверку законности вырубки деревьев у местного стадиона «Труд». Подтвердились доводы защитников городской среды – вековые сосны росли в природоохранной зоне. А, значит, любые действия там запрещены. Итог – ведомство аннулировало разрешение, выданное на строительство детского спортивного центра.Эпопея с вырубкой корабельных сосен во втором по величине городе Брянской области близится к завершению. 9 февраля прокуратура Клинцов направила официальный ответ на обращение Александра Лобанова. Это местный житель, активный участник сообщества «Клинцы | Диалог с городом».Из документа следует, что участок улицы 706-го Продотряда, где срубили деревья, входит в состав памятника природы «Парковый лес стадиона «Труд». Объект объявили таковым в марте 1992 года решением Малого совета Клинцовского горсовета.Тем не менее, это не помешало властям города в августе 2020-го передать кусок земли Фонду развития бокса и спортивной борьбы города Санкт-Петербург – через аукцион. И, соответственно, разрешить вырубку 56 деревьев. Работу по уничтожению лесных насаждений предприняли в конце декабря. И приостановили на 21-м дереве, из-за поднявшейся шумихи.«В нарушения требований Градостроительного кодекса РФ проектная документация не была проверена на соответствие требованиям допустимости размещения объекта капитального строительства с учетом запрета на ведение всякой деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятников природы, установленного Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», – поясняют в прокуратуре города.А, значит, разрешение на строительство будущей детской боксерской школы имени Семена Голубева местная горадминистрации выдала незаконно. По этой причине прокуратура Клинцов внесла протест. Его уже рассмотрели и удовлетворили. Ранее выданное разрешение отменили.Также правозащитники потребовали расторгнуть по соглашению сторон договор аренды земельного участка. Плюс возместить ущерб, который причинили памятнику природы местного значения.Любопытно, но еще 5 февраля глава города Олег Шкуратов давал комментарий телеканалу «Городской». И заявлял о намерении администрации лишить лес у стадиона «Труд» статуса памятника природы. Чтобы это не мешало строительству спорткомплекса.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».