Скандальной боксерской школе в Клинцах присвоят имя местного спортсмена

Фото: vk.com, страница Алины Коленченко,

Боксерская школа в брянском городе Клинцы, для строительства которой потребовалось срубить деревья у стадиона «Труд», будет носить имя Семена Аркадьевича Голубева. Это местный спортсмен и тренер. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске сообщили в Клинцовской городской администрации.

Ранее ошибочно сообщалось, что спортобъекту присвоят имя знаменитого боксера и депутата Госдумы РФ Николая Валуева.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», на улице 706 Продотряда в Клинцах построят спортивный клуб единоборств и кроссфита. Здание будет одноэтажным. Застройщиком выступит Фонд развития бокса и спортивной борьбы Санкт-Петербурга. Работы выполнит за счет собственных средств. А разрешение на строительство выдала городская администрация - в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. Срок действия этого документа - до 4 июля 2021 года.

В мэрии Клинцов подтвердили, что для строительства потребовалась вырубка 22 деревьев. Это сосны, березы, клены, ольха. Причем часть их, как отмечается, были аварийными. А сам участок расположен в «территориальной зоне озелененных территорий общего пользования и там отсутствуют памятники природы и объекты культурного наследия».

- Процедуре выдачи разрешения на строительство спортцентра и оформлению земельного участка предшествовали публичные слушания, - заявляет глава горадминистрации Клинцов Федор Сушок. - Дело в том, что максимальный процент застройки на участке равен десяти, а фактический составит двенадцать. О дате проведения слушаний сообщалось в местной газете «Труд». А сам вопрос рассмотрели 26 октября прошлого года.

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