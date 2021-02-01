В Брянске госпитализировали подозреваемого в мошенничестве депутата Игоря Афонина

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске госпитализировали подозреваемого в мошенничестве на 1,3 миллиона рублей директора лицея №27 и городского депутата Игоря Афонина.

- Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Мера пресечения в виде домашнего ареста осталась прежней. Только изменилось место постоянного пребывания подозреваемого.

Пока Игорю Афонину необходима медицинская помощь, он будет находится в больнице.

Напомним, по версии следствия, директор лицея №27 и два его заместителя с января 2012-го по ноябрь 2020 года похитили не меньше 1 миллиона 260 тысяч рублей. Эти деньги поступали из городского бюджета на оплату труда сотрудников, которые фактически свою работу не исполняли, а были трудоустроены только на бумаге.

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