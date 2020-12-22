В Брянске директору лицея №27 Игорю Афонину предъявили обвинение в мошенничестве

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске предъявили обвинение директору лицея №27 Игорю Афонину и двум его заместителям. Их подозревают в мошенничестве.

По версии следствия, директор муниципального образовательного учреждения с января 2012 по 19 ноября 2020 года похитил деньги, которые выделяли из городского бюджета на оплату труда работникам лицея. Правоохранители предполагают, что директор действовал с составе группы лиц по предварительному сговору вместе со своими заместителями. На работу в лицей устроили несколько человек, которые фактически не исполняли своих обязанностей, а заработную плату получали руководители.

- Подозреваемые похитили не меньше 1 миллиона 260 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Деньги перечислили из бюджета фиктивным работникам в счет их заработной платы в указанный период.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску.

Напомним, до этого стало известно, что по уголовному делу задержали сына Игоря Афонина. Все задержанные находятся в изоляторе. Следователи решают вопрос о мере пресечения обвиняемым.