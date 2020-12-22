В Брянске по уголовному делу депутата Игоря Афонина задержали его сына

Расследованием уголовного дела занимается СУ СКР по Брянской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске по уголовному делу на депутата горсовета Игоря Афонина задержали и его сына. Оба они находятся в изоляторе временного содержания.

Сын депутата, как и его отец Игорь Анатольевич, работал в лицее №27. Какое-то время даже занимал пост руководителя, так как отец переключился на работу городского депутата. Получается, что уголовное дело связано с деятельностью в этом образовательном учреждении. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, Игоря Афонина задержали в понедельник, 21 декабря.

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