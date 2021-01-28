В Брянске признали незаконными торговые павильоны у художественного музея

В суде признали, что павильоны возведены самовольно и без разрешительных документов. Фото: Марина АНТОНОВА

Арбитражный суд региона поддержал Брянский областной художественный музейно-выставочный центр в его борьбе с торговыми павильонами в помещениях музея. Судья оставил без удовлетворения требования ООО «Позитив Плюс».

Напомним, в Брянске на протяжении нескольких лет пытаются ликвидировать коммерческую деятельность рядом с помещениями художественного музея на улице Емлютина, 39. Торговые ряды площадью 544 квадратных метра существуют здесь несколько десятилетий.

Нежилые помещения находились в аренде у ООО «Позитив Плюс». В 2018 году частный предприниматель захотел продлить договор аренды. Но ему отказали. Бизнесмен не согласился с таким решением и обратился в арбитражный суд.

В сентябре 2020 года судья отказал ему в иске против областного художественного музея. Отмечалось, что площадку предоставляли для социального учреждения, а не для коммерческой торговли.

Арендатор не остановился и вновь через суд потребовал от учреждения культуры не чинить ему препятствий при использовании помещений по улице Емлютина, 39. Также он потребовал разрешить ему пользоваться всеми инженерными коммуникациями.

В суде признали, что павильоны возведены самовольно и без разрешительных документов на земельном участке, который не предназначен для подобного строительства. Суд счел, что исковые требования ООО «Позитив Плюс» не могут быть удовлетворены, так как они не обоснованы и противозаконны.

Решение суда еще не вступило в законную силу, рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

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