В Брянске пытаются убрать торговлю у художественного музея. Это касается знаменитых торговых рядов, которые длительное время работают в непосредственной близости от учреждения культуры.

Напомним, между художественным музеем и ООО «Позитив Плюс» был заключен договор об аренде пандуса на первом этаже здания музея по улице Емлютина, 39.

В 2018 году предприниматель захотел продлить аренду, но его требования остались без ответа. Поэтому бизнесмен подал в арбитражный суд Брянской области иск о понуждении к заключению договора аренды на новый срок.

Однако при рассмотрении дела выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью использовало помещение с нарушениями условий договора.

Вместо учреждения социального обслуживания и предоставления социальных услуг «Позитив Плюс» сдавал его в субаренду для торговли. При этом организация получила преимущество при заключении договора без торгов именно для размещения в помещении социального учреждения.

В итоге арбитражный суд Брянской области отказал арендатору в иске против областного художественного музея. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано, рассказали в пресс-службе арбитражного суда Брянской области.

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