В Брянске будут судить высокопоставленную чиновницу за взятку

Собранные доказательства оказались достаточными для направления уголовного дела в суд. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянске передали в суд уголовное дело на начальницу городского управления ветеринарии. Ее обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Следствие предварительно установило, что днем 30 октября 2020 года обвиняемая в поселке Путевка через свою знакомую попыталась передать 100 тысяч рублей сотруднику прокуратуры.

Напомним, деньги предназначались для пересмотра результатов проведенной ранее проверки. Женщине грозило уголовное дело за растрату бюджетных средств и увольнение с занимаемой должности.

Посредница не стала передавать деньги, а сообщила о факте коррупции в правоохранительные органы. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Собранные доказательства оказались достаточными для направления уголовного дела в суд, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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