Главу брянского управления ветеринарии подозревают в даче взятки сотрудникам прокуратуры

Задержанная призналась следователям в содеянном. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Брянской области завели уголовное дело на начальницу Управления ветеринарии города Брянска за покушение на дачу взятки должностному лицу.

По версии следствия, 30 октября 2020 года в поселке Путевка женщина передала своей знакомой 100 тысяч рублей для взятки сотрудникам прокуратуры.

Деньги предназначались для пересмотра результатов прокурорской проверки и предотвращения ее увольнения с занимаемой должности. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Задержанная призналась следователям в содеянном. В отношении нее избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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