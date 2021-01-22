Брянский императорский маршрут вошел в финал всероссийского конкурса

Фото: официальный сайт конкурса.

Брянская область стала финалистом Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2020». В номинации «Лучшая идея маршрута» отметили проект «Императорский маршрут по Брянской области».

Всероссийскую премию «Маршрут года» присуждают за создание и продвижение туристических маршрутов. Она вручается при поддержке Федерального агентства по туризму РФ.

Финал конкурса пройдет со 2 по 4 февраля в Саранске. Участники и победители смогут рассчитывать на продвижение своих маршрутов на всероссийском туристическом рынке, рассказали в Туристско-информационном центре Брянской области.

Напомним, в 2019 году Брянская область присоединилась к национальному туристическому проекту «Императорский маршрут». В регионе расположено более 20 объектов, так или иначе связанных с домом Романовых в различные периоды его существования.

Туристы смогут посетить места, где жили или бывали представители императорской фамилии. Это Свенский монастырь, Площанская пустынь, парк и конезавод в Локте Брасовского района и другие.

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