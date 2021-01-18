Массовая вакцинация населения от коронавируса стартует в Брянской области в понедельник, 18 января. Для этого в конце прошлой недели в регион завезли 16,9 тысяч доз препарата «Спутник V». Сама процедура добровольная и бесплатная, сообщают в региональном оперативном штабе.Очередную партию вакцины распределили по медицинским учреждениям.Непосредственно в Брянске прививки будут делать в четырех поликлиниках. Они находятся во всех районах города. Это поликлиника №1 в Бежице, №2 - в Володарском районе, №4 - в Советском, №5 - в Фокинском.- Все медицинские организации, осуществляющие вакцинацию прикрепленного населения, обеспечены фармацевтическими морозильниками для хранения вакцины, - напоминают в оперативном штабе. - А транспортируют их специально оборудованные автомобили ГУП «Брянскфармация».Подробнее об особенностях вакцинации от ковида читайте в нашем предыдущем материале.Кстати, в частных клиниках пока не будут прививать от «Ковид-19». Об этом «Комсомольской правде в Брянске» рассказали в одной из медицинских организаций Советского района. Главная причина – вакцина не может быть платной. Причем сами сотрудники клиники не спешат прививаться от коронавируса, поскольку многие уже переболели.Всего от новой коронавирусной инфекции на Брянщине планируют привить больше 290 тысяч человек. Самыми первыми вакцину начала получать так называемая группа риска: врачи, учителя, соцработники.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».