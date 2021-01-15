В Брянской области с 18 января начнется массовая вакцинация против коронавируса. В регион поступит 16900 доз препарата \\"Спутник V\\". Вакцину распределят по медицинским учреждениям по заявкам, сообщают в оперативном штабе.Начать массовую вакцинацию от коронавируса со следующей недели поручил президент Владимир Путин.Препарат развезут по прививочным кабинетам. Все они обеспечены морозильными камерами, до кабинетов препарат доставят специальные автомобили.Каждый желающий получить прививку должен сначала попасть к терапевту. Он подписывает добровольное согласие на укол. Ему рассказывают о показаниях, противопоказаниях. В течение 30 минут после прививки не нужно покидать медицинский кабинет.Всего в регионе планируют привить 290 тысяч жителей. Больше 48 тысяч доз препарата должны поступить в ближайшие два месяца.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».