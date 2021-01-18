В Брянской области жители отдаленных населенных пунктов смогут вакцинироваться от коронавируса. На прививки их доставят спецтранспортом.В понедельник, 18 января, губернатор Брянской области в прямом эфире федерального канала «Россия-24» рассказал о готовности региона к вакцинации от коронавируса.Он сообщил, что проблем с доступностью вакцин в регионе нет. Транспортируют препарат «Спутник V» в машинах с медицинскими рефрижераторами. В них соблюден специальный температурный режим - минус 16 градусов.- Брянская область получила около 17 тысяч доз вакцины, - рассказал Александр Богомаз. - В регионе работают 49 прививочных кабинетов в 31 медучреждениии. За проведение вакцинации ответственность несут главы муниципалитетов и главврачи медучреждений. Жителей отдаленных населенных пунктов на прививки доставят спецтранспортом.Напомним, с понедельника, 18 января, в Брянской области, как и во всей России, стартовала массовая вакцинация от COVID-19.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».