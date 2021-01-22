По факту гибели двух человек в пожаре в Брасовском районе завели уголовное дело

К выяснению обстоятельств пожара с двумя смертями в Брасовском районе приступили следователи. Фото: Иван ВИСЛОВ

По факту гибели двух человек - женщины и ее пятилетнего сына - в пожаре в Брасовском районе завели уголовное дело. Следователи приступили к выяснению обстоятельств трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в пятницу, 22 января.

По уточненной информации, тела с термическими повреждениями обнаружили около десяти часов утра - после тушения пожара. Как и положено в подобных случаях, уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- Следователи осмотрели место возгорания, - говорят в надзорном ведомстве. - Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС России они зафиксировали следы происшествия, изъяли необходимые образцы для назначения и проведения судебных экспертиз.

Напомним, пожар произошел в поселке Воронов Лог. В МЧС его зафиксировали около половины третьего ночи. По вызову выезжали две пожарные автоцистерны. Потушили возгорание в 04.50.

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