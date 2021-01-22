В ночном пожаре в брянском поселке погибли мать и ребенок

В сгоревшем доме в брасовском поселке погибли мать и ее 5-летний ребенок. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Два человека - женщина и ее 5-летний ребенок - погибли в пожаре в Брасовском районе ночью в пятницу, 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Пожар зафиксировали в 02.35. Поступил звонок в оперативную дежурную смену. Отмечалось, что возгорание произошло в жилом доме по улице Октябрьской в поселке Воронов Лог. По вызову выезжали две пожарные автоцистерны ПСЧ-41.

К прибытию спасателей горение происходило уже по всей площади дома - на 63 квадратных метрах.

"На тушении работали 2 пожарных ручных ствола, звено газодымозащитной службы. В 02.57 пожар локализовали. В 04.50 - ликвидировали", - говорится в официальном релизе ведомства.

В пожаре погибли два человека. Это 44-летняя женщина и ее ребенок.

Причину возгорания установят эксперты.

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