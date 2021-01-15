В Брянске опровергли слухи о скорой отставке прокурора области Александра Войтовича. Информацию распространили региональные СМИ после публикаций в телеграмм-каналах.Судя по ней, Генеральный прокурор России Игорь Краснов будет убирать с должностей тех прокуроров, которых назначал его предшественник Юрий Чайка. Такие выводы сделали после отставки заместителя генпрокурора Виктора Гриня и утвержденной отставки еще одного зама - Александра Буксмана. Первому уже исполнилось 70 лет - максимальный возраст пребывания на должности. Второму 70 исполнится в сентябре этого года.Как стало известно известно \\"КП-Брянск\\", об отставке Войтовича в Брянске ничего не слышали. Александра Петровича очередной раз утвердили в должности прокурора Брянской области 1 июня 2020 года. Государственный контракт рассчитан на пять лет. Причем, полгода назад Генеральным прокурором России уже был Игорь Краснов.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».