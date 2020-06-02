Президент продлил на пять лет полномочия прокурора Брянской области
Президент продлил на пять следующих лет полномочия прокурора Брянской области Александра Войновича. Соответствующее распоряжение Владимир Путин подписал в понедельник, 1 июня. Эту информацию "Комсомольской правде" в Брянске" подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.
Александр Войтович родом из Белоруссии. В 1989 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт. В 1991 году начал трудиться в органах прокуратуры на должности помощника Камчатского межрайонного природоохранного прокурора. Возглавлял прокуратуры Камчатской и Челябинской областей.
С 2015 года Александр Войтович - прокурор Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU