В Брянске на капитальный ремонт четырех скверов выделят больше 86 миллионов рублей. В этом году решили привести в порядок сквер энергетиков в Советском районе, сквер Володарского у кинотеатра \\"Салют\\", сквер Пролетарский в Бежице и сквер Игната Фокина. Сейчас выбирают подрядчиков, проходит процедура торгов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.Скверы отремонтируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего из бюджетов разных уровней на нее выделили 146 миллионов рублей. Около 60 миллионов рублей пойдут на благоустройство 10 дворов.Кстати, жителям Бежицы пообещали не строить храм в Пролетарском сквере. Из-за возможной постройки культового сооружения общественную территорию не могли привести в порядок несколько лет.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».