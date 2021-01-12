В Брянске в этом году планируют отремонтировать десять дворов многоэтажных домов. Работы пройдут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Больше всего - четыре двора - приведут в порядок в Бежицком районе. По два отремонтируют в Советском, Володарском и Фокинском.Заявки на ремонт принимали до 1 июля прошлого года. Дворы выбрали на основе бальной системы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.На благоустройство дворов в этом году выделили 60 миллионов рублей. Все десять объектов уже прошли процедуру торгов. После того, как наступят благоприятные погодные условия, подрядчики приступят к ремонту.Список дворов для ремонта в 2021 году:Бежицкий район:- улица Ново-Советская, 142, 144, улица Гастелло, 2, 4, 6- улица Ново-Советская, 117, 117А- улица Металлистов, 20, переулок Металлистов, 9, 11- улица 22-го Съезда КПСС, 47, 49, 51, 53АВолодарский район:- улица Володарского, 5, к.1- улица Пушкина, 19, переулок Волгоградский, 14Советский район:- улица Ромашина, 35/1, 35/2- улица Карла Маркса, 12Фокинский район:- улица Новозыбковская, 7, 9, 9Г- улица Красных Партизан, 4.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».