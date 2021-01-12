Брянского космонавта Андрея Бабкина исключили из дублирующего экипажа МКС-65. Такое решение приняла межведомственная комиссия на основе предписания Главной медицинской комиссии.Вместо Андрея Бабкина в состав дублирующего экипажа в качестве бортинженера включили Олега Артемьева, сообщают в пресс-службе Роскосмоса. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» планируется на апрель 2021 года.Андрей Бабкин - уроженец Брянска, выпускник БИТМа. Он мог стать вторым брянским космонавтом после Виктора Афанасьева, который побывал в космосе. В этом году брянец не полетел на МКС, так как основной экипаж заменили на дублеров из-за травмы командира.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».