Брянский космонавт Андрей Бабкин не полетит на МКС
Брянский космонавт Андрей Бабкин не полетит в новую экспедицию на МКС 9 апреля. Основной состав членов российского экипажа заменили на дублеров.
Такое решение приняла Межведомственная комиссия, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Дело в том, что командир основного состава Николай Тихонов получил травму и стал временно негодным. В итоге на орбиту из россиян отправятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Кстати, Андрей Бабкин не может стать космонавтом из Брянска «номер два» (после Виктора Афанасьева) уже в четвертый раз. Причем все полеты срываются по зависящим от него обстоятельствам.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU