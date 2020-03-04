Брянский космонавт Андрей Бабкин не полетит на МКС

4 Март 2020 2020-03-04T14:45:08+03:00

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Брянский космонавт Андрей Бабкин не полетит в новую экспедицию на МКС 9 апреля. Основной состав членов российского экипажа заменили на дублеров.

Такое решение приняла Межведомственная комиссия, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Дело в том, что командир основного состава Николай Тихонов получил травму и стал временно негодным. В итоге на орбиту из россиян отправятся Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Кстати, Андрей Бабкин не может стать космонавтом из Брянска «номер два» (после Виктора Афанасьева) уже в четвертый раз. Причем все полеты срываются по зависящим от него обстоятельствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU