2020-07-22T18:19:58+03:00
Общество

В Брянске с 27 июля начнут работать дежурные группы во всех детских садах

Родители должны представить справку с работы
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянске откроются дежурные группы во всех детских садах.В Брянске откроются дежурные группы во всех детских садах.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске с понедельника, 27 июля, откроются дежурные группы во всех детских садах.

В них будут принимать малышей только работающих родителей. Для этого мамы и папы должны представить справку с указанием графика работы. Также необходимо принести медицинскую справку о здоровье ребенка.

Напомним, с 20 июля в областном центре работают 70 дежурных групп в 19 детских садах.

Количество дежурных групп в каждом детсаду будет определено исходя из санитарно-эпидемиологических требований, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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