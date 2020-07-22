В Брянске с 27 июля начнут работать дежурные группы во всех детских садах

В Брянске с понедельника, 27 июля, откроются дежурные группы во всех детских садах.

В них будут принимать малышей только работающих родителей. Для этого мамы и папы должны представить справку с указанием графика работы. Также необходимо принести медицинскую справку о здоровье ребенка.

Напомним, с 20 июля в областном центре работают 70 дежурных групп в 19 детских садах.

Количество дежурных групп в каждом детсаду будет определено исходя из санитарно-эпидемиологических требований, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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