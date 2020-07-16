В каких детских садах в Брянске будут открыты дежурные группы с 20 июля

С 20 июля в Брянске откроют 70 дежурных групп в 19 детских садах. Они расположены в четырех районах города. Меньше всего открытых садов - в Фокинке и на Володарке.

Записаться в дежурные группы можно по телефону. При приеме детей родители должны предоставить справки с работы с указанием графика работы.

Мы выяснили, где примут ребенка с понедельника:

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

- МБДОУ №2 «Левушка»

Адрес: ул. Романа Брянского, 8

Телефоны: 40-44-12, 40-44-11

- МБОУ №59 «Мозаика»

Адрес: пр. Станке Димитрова, 73

Телефоны: 78-04-27, 78-04-20

- МБДОУ №25 «Подснежник»

Адрес: ул. Фокина, 80а

Телефон: 74-06-17

- МБДОУ №53 «Зеленый огонек»

Адрес: ул. Брянского фронта, 16

Телефоны: 59-98-82, 59-98-83

- МБДОУ №87 «Рассвет»

Адрес: ул. Вали Сафроновой, 60

Телефон: 64-86-87

- МБДОУ №129 «Подсолнушек»

Адрес: 1-й пр. Станке Димитрова, 3а

Телефоны: 64-56-58, 64-99-31

- МБДОУ №136 «Радуга»

Адрес: ул. Октябрьская, 81

Телефон: 74-67-11

- МБДОУ №139 «Антошка»

Адрес: ул. 3-я Линия, 4

Телефон: 64-84-19

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:

- МБДОУ №77 «Золотая рыбка»

Адрес: ул. Болховская, 54а

Телефоны: 57-70-06, 57-17-53

- МБДОУ № 99 «Тополек»

Адрес: ул. Дятьковская, 155а

Телефоны: 56-59-40, 56-75-18

- МБДОУ №109 «Воробушек»

Адрес: ул. Камозина, 3

Телефоны: 56-06-87, 56-34-94

- МБДОУ №147 «Голубые дорожки»

Адрес: микрорайон Московский, 53

Телефоны: 57-85-31, 57-81-65

- МБДОУ № 52 «Лебедушка»

Адрес: ул. Почтовая, 53

Телефоны: 59-54-74, 59-54-73

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:

- МБДОУ №20 «Катюша»

Адрес: ул. Вяземского, 5

Телефон: 28-31-00

- МБДОУ №135 «Радужный»

Адрес: ул. Никитина, 15в

Телефон: 26-13-62

- МБДОУ №148 «Звездный»

Адрес: ул. Есенина, 7

Телефон: 73-17-32

ФОКИНСКИЙ РАЙОН:

- МБДОУ №130 «Деснянские звездочки» (первый корпус)

Адрес: пр. Московский, 148а

Телефоны: 32-08-44, 32-08-43

- МБДОУ №138 «Песенка»

Адрес: ул. Полесская, 16а

Телефон: 63-82-21

- МБДОУ №157 «Золотой петушок»

Адрес: ул. Менжинского, 19

Телефон: 63-00-35

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