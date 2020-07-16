В каких детских садах в Брянске будут открыты дежурные группы с 20 июля
С 20 июля в Брянске откроют 70 дежурных групп в 19 детских садах. Они расположены в четырех районах города. Меньше всего открытых садов - в Фокинке и на Володарке.
Записаться в дежурные группы можно по телефону. При приеме детей родители должны предоставить справки с работы с указанием графика работы.
Мы выяснили, где примут ребенка с понедельника:
СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
- МБДОУ №2 «Левушка»
Адрес: ул. Романа Брянского, 8
Телефоны: 40-44-12, 40-44-11
- МБОУ №59 «Мозаика»
Адрес: пр. Станке Димитрова, 73
Телефоны: 78-04-27, 78-04-20
- МБДОУ №25 «Подснежник»
Адрес: ул. Фокина, 80а
Телефон: 74-06-17
- МБДОУ №53 «Зеленый огонек»
Адрес: ул. Брянского фронта, 16
Телефоны: 59-98-82, 59-98-83
- МБДОУ №87 «Рассвет»
Адрес: ул. Вали Сафроновой, 60
Телефон: 64-86-87
- МБДОУ №129 «Подсолнушек»
Адрес: 1-й пр. Станке Димитрова, 3а
Телефоны: 64-56-58, 64-99-31
- МБДОУ №136 «Радуга»
Адрес: ул. Октябрьская, 81
Телефон: 74-67-11
- МБДОУ №139 «Антошка»
Адрес: ул. 3-я Линия, 4
Телефон: 64-84-19
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:
- МБДОУ №77 «Золотая рыбка»
Адрес: ул. Болховская, 54а
Телефоны: 57-70-06, 57-17-53
- МБДОУ № 99 «Тополек»
Адрес: ул. Дятьковская, 155а
Телефоны: 56-59-40, 56-75-18
- МБДОУ №109 «Воробушек»
Адрес: ул. Камозина, 3
Телефоны: 56-06-87, 56-34-94
- МБДОУ №147 «Голубые дорожки»
Адрес: микрорайон Московский, 53
Телефоны: 57-85-31, 57-81-65
- МБДОУ № 52 «Лебедушка»
Адрес: ул. Почтовая, 53
Телефоны: 59-54-74, 59-54-73
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:
- МБДОУ №20 «Катюша»
Адрес: ул. Вяземского, 5
Телефон: 28-31-00
- МБДОУ №135 «Радужный»
Адрес: ул. Никитина, 15в
Телефон: 26-13-62
- МБДОУ №148 «Звездный»
Адрес: ул. Есенина, 7
Телефон: 73-17-32
ФОКИНСКИЙ РАЙОН:
- МБДОУ №130 «Деснянские звездочки» (первый корпус)
Адрес: пр. Московский, 148а
Телефоны: 32-08-44, 32-08-43
- МБДОУ №138 «Песенка»
Адрес: ул. Полесская, 16а
Телефон: 63-82-21
- МБДОУ №157 «Золотой петушок»
Адрес: ул. Менжинского, 19
Телефон: 63-00-35
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»