На ремонт дороги у "Лития" потратят 10,5 миллиона рублей

В Брянске на ремонт дороги и прилегающей к скверу "Литий" территории потратят 10,5 миллиона рублей. Дополнительные деньги выделили из областного бюджета.

- Благоустройство сквера, безусловно, требовало проведения капитального ремонта дороги вокруг места отдыха, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. - Иначе отремонтированное общественное пространство имело бы незавершенный вид.

Печальный вид дорога у сквера приобрела после недавнего ливня. Всю проезжую часть затопило водой. Перейти ее, не промочив ноги, не представлялось возможным.

- Решается острый вопрос водоотведения с прилегающей территории ливневых вод, - отмечают в пресс-службе мэрии. - Для этого обустроят пять водоприемных колодца.

Уже в этом году отремонтируют автомобильную дорогу вокруг сквера, заменят бордюры, нанесут дорожную разметку. Наконец построят тротуары у торца дома №14–а по улице Новозыбковской. Между домами №№14–а и 16 появится пешеходный переход. Кроме того, на прилегающей к скверу территории проведут ревизию освещения.

Напомним, на отсутствие тротуаров жаловались местные жители. На месте бывшей зеленой зоны возвели детский сад. А инфраструктуру вокруг не доделали.

На ремонт сквера "Литий" выделили 35 миллионов рублей. Чиновники гордятся 45-метровым каскадным фонтаном, который здесь появится. Его создадут по специальному заказу.

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