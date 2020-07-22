В Брянске ураганный ветер повалил шесть деревьев

В Брянске вечером во вторник, 21 июля, ураганный ветер повалил шесть деревьев. Столько заявок поступило в Единую диспетчерскую службу. Пять из них находились в Бежицком районе.

Некоторые упали на автомобили. Береза завалилась на легковушку на улице Медведева. Еще одна крупная ветка повредила машину в частном секторе за переездом в Бежице. Фотографии опубликовали пользователи в социальных сетях.

Еще один автомобиль пострадал в частном секторе. Фото: "Типичный Брянск".

Одно дерево упало в Советском районе. Как рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе горадминистрации, четыре дерева, которые мешали проезду машин или упали на провода, убрали в тот же день. Еще два распилят в среду, 22 июля. Этим занимаются городские спасатели и сотрудники дорожного управления.

Погода резко ухудшилась в Брянске около семи часов вечера во вторник. На территории старого аэропорта образовались пыльные бури. В Бежицком районе прошел ливень. В других районах города осадков не было.

Фото: "Подслушано Брянск".

Кстати, в региональном МЧС предупреждали о грозовом фронте и возможных сильных порывах ветра.

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