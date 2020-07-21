22 июля в Брянской области возможно ухудшение погоды

21 Июль 2020 2020-07-21T16:36:51+03:00

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В Брянской области 22 июля облачно с прояснениями. Ночью ожидаются дожди. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный до 5-10 метров в секунду. При грозах возможны порывы до 15-17 метров в секунду. Воздух ночью прогреется до плюс 11-16 градусов по Цельсию. Днем температура будет от 18 до 23 градусов тепла.

Данные погодные условия могут создать угрозу возникновения чрезвычайных происшествий. В главном управлении МЧС России по Брянской области рекомендуют гражданам не находиться рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Также следует избегать линий связи и электропередач.

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ИСТОЧНИК KP.RU