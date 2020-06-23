2020-06-23T00:00:32+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 23 июня 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 23 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Подслушано Брянск".Фото: "Подслушано Брянск".
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В Брянской области стало известно, что от коронавируса скончались еще двое жителей. Правда, они лежали в больницах в других регионах, поэтому не попали в брянскую статистику смертности. На час ночи 23 июня от коронавируса за все время эпидемии умерли 34 брянца.

За последние сутки зарегистрировали 76 новых случаев заболевания. Больше всего заболевших в Брянске и Климовском районе - по 16 пациентов, а также в Брянском районе - 14.

В регионе выполнили больше 72 тысяч тестов. Коронавирусом на данный момент болеют около полутора тысяч человек. Это те пациенты, у которых диагноз официально подтвержден. Из больниц выписали почти 4200 человек.

Коэффициент распространения инфекции вырос и составил 0,93.

Брянские полицейские устраивают рейды в парках, где призывают всех отдыхающих надеть медицинскую маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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