Брянские полицейские проверили соблюдение масочного режима
В выходные в брянских парках прошли рейды по выявлению безмасочных граждан. Жаркая погода заставила многих брянцев отправиться в парки и скверы. В излюбленных местах отдыха их встречали многочисленные полицейские.
Стражи порядка напомнили гражданам о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Как рассказала одна жительница Брянска, в выходные на Кургане Бессмертия к ней около шести раз подошли полицейские и попросили надеть маску, хотя бы на подбородок.
— В нашей компании из шести человек было с собой только две маски, — сетует горожанка. – Штрафы никому не выписали.
Также безмасочных граждан останавливали в парке-музее имени Алексея Толстого, патрули были замечены на улицах областного центра и в магазинах.
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ИСТОЧНИК KP.RU