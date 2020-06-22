Брянские полицейские проверили соблюдение масочного режима

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:34:50+03:00

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В выходные в брянских парках прошли рейды по выявлению безмасочных граждан. Жаркая погода заставила многих брянцев отправиться в парки и скверы. В излюбленных местах отдыха их встречали многочисленные полицейские.

Стражи порядка напомнили гражданам о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Как рассказала одна жительница Брянска, в выходные на Кургане Бессмертия к ней около шести раз подошли полицейские и попросили надеть маску, хотя бы на подбородок.

— В нашей компании из шести человек было с собой только две маски, — сетует горожанка. – Штрафы никому не выписали.

Также безмасочных граждан останавливали в парке-музее имени Алексея Толстого, патрули были замечены на улицах областного центра и в магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU