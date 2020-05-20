2020-05-20T15:24:31+03:00
Общество

В Брянске откроют семь пляжей для купания

Купальный сезон начнется позже обычного
Марина АНТОНОВА
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Об официальном открытии пляжей объявят позже.Об официальном открытии пляжей объявят позже.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске откроют семь официальных пляжей для купания. Купальный сезон в этом году начнется позже обычного. Для этого свои рекомендации должен дать Роспотребнадзор. Окончательное решение об открытии пляжей примут в региональном оперативном штабе.

В этом году впервые откроется отремонтированный пляж у вокзала Брянск-Орловский. Можно будет купаться и на озере Мутном, возле которого строят новую дорогу. В Володарском районе откроют пляжи на озере у нефтебазы и на керамзитном озере. Спасатели будут дежурить на озере в Белых Берегах, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В этом году должны благоустроить Центральный пляж в Бежицком районе. Произойдет ли это во время купального сезона, не сообщают. В Бежице искупаться можно будет на озере Орлик-5.

Предполагается, что многие брянцы в этом году не поедут на море. Отдыхать им придется на местных водоемах. Все пляжи укомплектованы матросами-спасателями, подъезды к ним подсыпали, отремонтировали раздевалки, покрасили зонтики. Дно проверили водолазы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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