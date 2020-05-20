В Брянске начали строить разворотное кольцо на проспекте Московском
В Брянске продолжается строительство новой дороги-защитной дамбы. Она соединит Фокинский и Володарский районы. Рабочие приступили к обустройству разворотного кольца у "Метро", сообщают в пресс-службе мэрии.
Оно появится в месте примыкания новой дороги к проспекту Московскому. На этом участке стройки завершена отсыпка песка.
Продолжается строительство моста через реку Снежеть. В основание сооружения уже забили две опоры. Также строители планируют приступить к сборке водопропускных труб. Они будут располагаться под защитной дамбой для отведения избыточного объема воды в случае паводка.
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ИСТОЧНИК KP.RU