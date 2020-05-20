В Брянске начали строить разворотное кольцо на проспекте Московском

20 Май 2020 2020-05-20T15:18:44+03:00

На этом участке стройки завершена отсыпка песка. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжается строительство новой дороги-защитной дамбы. Она соединит Фокинский и Володарский районы. Рабочие приступили к обустройству разворотного кольца у "Метро", сообщают в пресс-службе мэрии.

Оно появится в месте примыкания новой дороги к проспекту Московскому. На этом участке стройки завершена отсыпка песка.

Продолжается строительство моста через реку Снежеть. В основание сооружения уже забили две опоры. Также строители планируют приступить к сборке водопропускных труб. Они будут располагаться под защитной дамбой для отведения избыточного объема воды в случае паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU