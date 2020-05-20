2020-05-20T15:18:44+03:00
Общество

В Брянске начали строить разворотное кольцо на проспекте Московском

Оно появится возле "Метро"
Мария Дедкова
Поделиться:
На этом участке стройки завершена отсыпка песка.На этом участке стройки завершена отсыпка песка.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжается строительство новой дороги-защитной дамбы. Она соединит Фокинский и Володарский районы. Рабочие приступили к обустройству разворотного кольца у "Метро", сообщают в пресс-службе мэрии.

Оно появится в месте примыкания новой дороги к проспекту Московскому. На этом участке стройки завершена отсыпка песка.

Продолжается строительство моста через реку Снежеть. В основание сооружения уже забили две опоры. Также строители планируют приступить к сборке водопропускных труб. Они будут располагаться под защитной дамбой для отведения избыточного объема воды в случае паводка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске ищут новых родителей для двухлетнего Сережи
В Брянске на Центральном пляже появится туалет и раздевалки
В сквере "Литий" в Брянске построят 45-метровый каскадный фонтан
Скончался бывший руководитель Брянского драматического театра Владимир Голуб
Когда захочу, тогда и заплачу
Задержанного за взятку брянского полицейского уволили из УМВД
В Брянске начали строить разворотное кольцо на проспекте Московском
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Дислоцированные в Брянской области артиллерийские подразделения получили новое вооружение
День поля-2020 в Брянске планируют провести в онлайн формате
В брянском Сельцо на ямочный ремонт потратят 200 тысяч рублей
На проходных БМЗ установили тепловизионные комплексы
В Брянской области в закрытом из-за коронавируса городе ремонтируют дворы
14 тысяч брянских предпринимателей могут получить МРОТ
Борис Пайкин: «Стимулирующая мера господдержки поможет российскому бизнесу»
В Брянске завели уголовное дело на полковника УМВД Сергея Артемова
Брянские заключенные произвели 370 тонн консервов
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Брянской области за сутки коронавирус выявили у 110 человек
В Брянской области скончался еще один пациент с коронавирусом
ПТИЧИЙ ДВОР-приобретайте домашнее хозяйство в нем!
В Брянской области в жилом доме обнаружили гранату
В Брянске за взятку завели уголовное дело на выскопоставленного полицейского
В Брянске продолжается расследование уголовного дела главы Советского района
В Брянске сняли на видео стадо кабанов