В Брянске разгорелся скандал со спецпропусками для парикмахеров

В Брянске разыгрался скандал со спецпропусками для работников парикмахерских, которым уже разрешили работать. По распоряжению облправительства им дали «зеленый свет» 8 мая. А с 12 мая, напомним, вынужденные каникулы закончились почти у всех организаций.

Как следует из документа, самоизоляционные ограничения сняли с «организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих парикмахерские услуги на одном рабочем месте». Что и говорить, момента, когда можно будет подстричься, ждали многие брянцы…

Вместе с тем некоторые мастера столкнулись с препятствиями в работе. Сотрудница одного из салонов рассказала свою историю «хождения по мукам».

По словам девушки, из горадминистрации ее отправили в Володарскую районную администрацию. А на дверях последней сотрудницу ждало объявление о том, что заявление на спецпропуска здесь не принимают.

Сотрудники Володарской администрации также никакой конкретики не внесли. По словам чиновников, они дожидаются решения свыше. Единственное, чем помогли - дали номер телефона, по которому можно будет позже позвонить и прояснить ситуацию.

Получается, работать володарским парикмахерам можно, но в любой момент есть риск нарваться на штраф за нарушение режима самоизоляции.

- Да, пропускной режим с брянцев еще не снимают, - пояснили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в мэрии . - Действуют как ранее выданные спецпропуска, так и новые, выданные на имя организаций, которым уже разрешили работать.

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