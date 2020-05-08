Брянским парикмахерам разрешили работать

8 Май 2020 2020-05-08T16:14:24+03:00

Парикмахеры должны работать только на одном рабочем месте с соблюдением всех санитарных норм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако ограничения в работе специалистов все же будут

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В Брянской области разрешили работать парикмахерам. Организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих парикмахерские услуги включили в перечень предприятий, на которые не распространяется указ президента. Соответствующие изменения внес губернатор в свое постановление 8 мая.

Однако ограничения в работе специалистов все же будут. Парикмахеры должны работать только на одном рабочем месте с соблюдением всех санитарных норм. Посетители должны приходить только по предварительной записи. Между клиентами должен быть перерыв в 20 минут. Очередей не допускается.

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ИСТОЧНИК KP.RU