Малым бизнесом занимаются 12,5 процентов брянских работников

В малый бизнес и микробизнес вовлечено 12,5 процентов работающего населения Брянщины. Соответствующий рейтинг подготовили специалисты РИА Новости. За основу были взяты данные за 2019 год.

Эксперты проанализировали следующие показатели: доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы, оборот компаний (на одного сотрудника) и общий оборот за год.

Среди 85 регионов Брянщина оказалась в «золотой середине» - на 52-м месте. Судя по статистике, в малом бизнесе у нас задействовано 12,5 процентов земляков. Среднегодовой оборот на одного сотрудника составил 3543 рублей, оборот предприятий - 262,7 миллиардов рублей.

На вершине рейтинга - Калининградская область, Хабаровский край и Санкт-Петербург. Здесь на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.

В конце списка Чечня, Калмыкия и Ингушетия, где небольшие предприятия аккумулируют менее 4% трудоспособного населения.

- Доля малого бизнеса в экономике России составляет около 20% в ВВП, а в развитых европейских странах превышает 50%, - рассказали исследователи. - Таким образом, потенциал развития этого сектора для России далеко не исчерпан.

Напомним, Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что малый бизнес в регионе планируется восстановить за два-три месяца.

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