Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 мая 2020 года: режим самоизоляции продлили до 31 мая

В Брянской области продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Постановление об этом подписал глава региона Александр Богомаз.Это значит, что действующие ограничения продолжат действовать. Тем временем, в регионе вновь расширили список работающих предприятий во время режима самоизоляции.

В перечень добавили 11 видов организаций.Теперь на работу имеют право выйти ателье, химчистки, парикмахерские, компьютерные сервисы, ломбарды.

Продолжится в области действие масочного режима. Все аптеки обязали обеспечить средствами защиты. В госаптеки завезли 2 миллиона защитных масок. Они уже появились в продаже, как и септики. В регионе продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Каждый день регистрируют порядка 70 новых случаев.

Наркологическое отделение Новозыбковской районной больницы пока не принимает пациентов. Его закрыли на карантин из-за подозрения у одного из пациентов коронавируса.

День Победы Брянская область будет праздновать в режиме онлайн. Все праздничные акции пройдут в интернете. Однако фейерверк несмотря на режим самоизоляции все равно состоится. Он пройдет в 22.30 на Кургане Бессмертия.

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