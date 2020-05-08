2020-05-08T10:18:34+03:00
Общество

День Победы 9 мая в Брянске 2020: как будут отмечать

Отмечаем 9 мая дома: как пройдет День Победы в Брянске в 2020 году, программа мероприятий
Мария Дедкова
Поделиться:
День Победы в Брянске пройдет онлайн.День Победы в Брянске пройдет онлайн.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

День Победы в Брянске 2020 пройдет из-за коронавируса по-другому - без шумных народных гуляний, без парада и объятий.

Но отмечать 9 Мая мы будем все равно. Все праздничные мероприятия в этом году пройдут онлайн.

"Комсомолка" публикует программу мероприятий 9 мая 2020 в Брянске.

С 9.00 до 12.00 творческие фронтовые агитбригады поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. Коллективы исполнят песни военных лет прямо под окнами.

В 10.00 брянцы посмотрят обращение президента

В 9.00 ТЮЗ представит свой проект «Помним! Гордимся!».

В 9.00 в краеведческом музее пройдут виртуальные мини-экскурсия «Памятник танкистам» и выставка «Непридуманные рассказы о войне. Письма с фронта».

В 9.30 - Проект театра кукол «Мы память бережно храним!». Стихи о войне прочитают дети и внуки сотрудников театра.

В 10.00 стартует виртуальная выставка плакатов «Наследникам Победы!» художественного музейно-выставочного центра. А также выставка киноэскизов «Летопись мужества на экране».

В 10.30 брянцев пригласили на премьеру спектакля «На войне, как на войне» театра юного зрителя.

С 10.30 начнется трансляция документального фильма «Георгий Константинович Жуков» и виртуальная выставка «Брянская улица к Победе нас ведет» в краеведческом музее.

11.00 - показ тематических кукол, изготовленных юными зрителями Брянского театра областного театра кукол«Кукольный парад Победы».

12.00 - акция «Поем двором!». брянцы выйдут на улицу и споют песни военных лет.

В 12.30 - концерт «Мы этой памяти верны!» ансамбля народной музыки «Ватага» .

В 14.00 театр драмы покажет спектакль «Василий Теркин».

15.30 - концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра «Песни Победы!».

16.00 - праздничный концерт «Песни памяти».

19.00 - «Минута Молчания».

19.02 - брянцам предложили выйти на балконы и исполнить песню «День Победы».

22.00 - акция «Фонарики Победы». Брянцам на балконах предложили зажечь свечи в одно время в знак благодарности тем, кто совершил боевой и трудовой подвиг, тем, кто подарил Победу.

22.30 - праздничный фейерверк на Кургане Бессмертия

Какие еще мероприятия подготовили брянские музеи и библиотеки, читайте здесь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Доренко знал, как жить долго. Но не хотел жить без блеска
С Сергеем Доренко, год со смерти которого мы с печалью отметим (у знаменитого журналиста разорвалось сердце, когда он мчался по Москве на мотоцикле 9 мая 2019-го), Владимиру Мамонтову довелось проработать пять лет. И это были интересные годы
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
Хакеры сорвали zoom-конференцию «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду?»
Опрошенные Экспертным институтом социальных исследований эксперты считают, что вслед за внесением поправок в Конституцию России необходимо более активно отстаивать роль страны в борьбе с фашизмом
День памятников и исторических мест 2021: история и традиции международного праздника
«КП» рассказывает о Дне памятников и исторических мест — празднике, который призывает всех неравнодушных обратить внимание на необходимость сохранения уникальной культуры народов мира
Новости 24
В Брянской области выявили еще 72 новых случая коронавируса
В Брянской области еще три женщины умерли от коронавируса
Пришел май – о чистоте и безопасности не забывай!
В Климове водитель без прав протаранил дерево: пострадали двое
В Брянске нашли живой пропавшую пенсионерку
В Брянской области пройдет рейд "Нетрезвый водитель"
В брянских магазинах проверили соблюдение масочного режима
В Брянске нарисовали граффити к 9 Мая на трансформаторной подстанции
Центр коррекции слуха и речи "Четкий слух " предлагает скидку на покупку слуховых аппаратов!
В Дятькове до смерти забили 38-летнего спортсмена
Брянцы обсуждают масочный режим
Руководитель брянской фабрики получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Брянского чиновника Алексея Колесникова оставили под подпиской о невыезде
Брянцам показали "грязную" зону коронавирусного госпиталя в больнице №2
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
В Брянске дети-инвалиды остались без лекарств
Жительница Брянска получила штраф за удаленные на работе письма
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
Житель Дятькова заплатит штраф из-за попытки за взятку получить водительские права
22-летнего брянца будут судить за жесткое нападение у кафе
Борис Пайкин предлагает простить нарушителей ПДД и налогового кодекса
Полсотни брянских проституток и одного сутенера поймали на нарушении самоизоляции
После 12 мая в Брянской области могут открыть магазины меньше 100 квадратных метров
В Брянской области 19 медучреждений перепрофилировали из-за коронавируса без торгов