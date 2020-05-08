День Победы 9 мая в Брянске 2020: как будут отмечать

День Победы в Брянске 2020 пройдет из-за коронавируса по-другому - без шумных народных гуляний, без парада и объятий.

Но отмечать 9 Мая мы будем все равно. Все праздничные мероприятия в этом году пройдут онлайн.

"Комсомолка" публикует программу мероприятий 9 мая 2020 в Брянске.

С 9.00 до 12.00 творческие фронтовые агитбригады поздравят ветеранов Великой Отечественной войны. Коллективы исполнят песни военных лет прямо под окнами.

В 10.00 брянцы посмотрят обращение президента

В 9.00 ТЮЗ представит свой проект «Помним! Гордимся!».

В 9.00 в краеведческом музее пройдут виртуальные мини-экскурсия «Памятник танкистам» и выставка «Непридуманные рассказы о войне. Письма с фронта».

В 9.30 - Проект театра кукол «Мы память бережно храним!». Стихи о войне прочитают дети и внуки сотрудников театра.

В 10.00 стартует виртуальная выставка плакатов «Наследникам Победы!» художественного музейно-выставочного центра. А также выставка киноэскизов «Летопись мужества на экране».

В 10.30 брянцев пригласили на премьеру спектакля «На войне, как на войне» театра юного зрителя.

С 10.30 начнется трансляция документального фильма «Георгий Константинович Жуков» и виртуальная выставка «Брянская улица к Победе нас ведет» в краеведческом музее.

11.00 - показ тематических кукол, изготовленных юными зрителями Брянского театра областного театра кукол«Кукольный парад Победы».

12.00 - акция «Поем двором!». брянцы выйдут на улицу и споют песни военных лет.

В 12.30 - концерт «Мы этой памяти верны!» ансамбля народной музыки «Ватага» .

В 14.00 театр драмы покажет спектакль «Василий Теркин».

15.30 - концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра «Песни Победы!».

16.00 - праздничный концерт «Песни памяти».

19.00 - «Минута Молчания».

19.02 - брянцам предложили выйти на балконы и исполнить песню «День Победы».

22.00 - акция «Фонарики Победы». Брянцам на балконах предложили зажечь свечи в одно время в знак благодарности тем, кто совершил боевой и трудовой подвиг, тем, кто подарил Победу.

22.30 - праздничный фейерверк на Кургане Бессмертия

Какие еще мероприятия подготовили брянские музеи и библиотеки, читайте здесь.

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