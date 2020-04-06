2020-04-06T08:17:23+03:00
Общество

Коронавирус в Брянске, последние новости на 6 апреля 2020 года: заболели еще пять человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Брянске на 6 апреля 2020 года
Мария Дедкова
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Теперь отлучаться из дома брянцы смогут только по пропускам.Теперь отлучаться из дома брянцы смогут только по пропускам.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске к утру понедельника, 6 апреля, коронавирусом заболели еще пять человек. Это прихожане церкви, куда на богослужение пришел родственник вернувшихся из Испании брянцев. Новые пациенты госпитализированы в изолированные боксы Брянской областной больницы, сообщают в оперативном штабе. Их состояние удовлетворительное. Таким образом, в Брянской области 24 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Брянской области с 6 апреля начала действовать пропускная система. Документ, разрешающий передвижение, получили работники системообразующих организаций и организаций, которые не попадают под действие указа президента.

Все, кто не получил пропуск и вышли из дома без уважительной причины, будут считаться нарушителями.

В Брянской области пока насчитывают 19 человек, заразившихся коронавирусом. По данным оперативного штаба, пациенты находятся в изолированных боксах инфекционной больницы. Их состояние удовлетворительное.

В регионе продолжают дезинфицировать дороги, остановки и тротуары. Делать это будут каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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