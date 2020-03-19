В Брянске на месте концлагеря Дулаг-142 могут создать мемориальный комплекс

В Брянске на территории 85-го ремонтного завода могут создать Мемориальный комплекс жертв-узников концлагеря «Дулаг-142». Этот вопрос обсудили в областном правительстве. С губернатором и его заместителем встретилась координатор Всероссийского проекта «Без срока давности» Елена Цунаева.

Памятник «Жертвам фашизма» установили на бульваре Щорса в 1968 году в память о 40 тысячах погибших в концлагере. Фашисты создали его в годы Великой Отечественной войны на территории эвакуированного завода. Лагерь был перевалочной базой для пленных.

85-й ремонтный завод сейчас банкрот. Его имущество уйдет с молотка. Территория массовых захоронений точно не определена. Прокуратура требует включить самую большую в Брянской области братскую могилу в перечень объектов культурного наследия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».