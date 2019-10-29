2019-10-29T11:57:17+03:00
Общество

В Брянске под угрозой исчезновения оказалось крупное захоронение узников концлагеря

Прокуратура требует включить его в список объектов культурного наследия
Мария Дедкова
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Территория 85-го ремонтного завода активно застраивается. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатовТерритория 85-го ремонтного завода активно застраивается. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов
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В Брянске требуют сохранить памятник жертвам фашизма. На территории 85-го ремонтного завода с осени 1941 года по 1943 год работал концлагерь «Дулаг-142», в котором содержали до 80 тысяч человек.

По сведениям Военного комиссариата в Бежицком и Володарском районе, здесь похоронили 40 тысяч узников. Это крупнейшая братская могила в Брянске.

- Но фактическая граница мест массового захоронения не определена, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Без проведения экспертиз это не представляется возможным.

Но территория 85-го ремонтного завода активно застраивается. Правоохранители обеспокоились тем, что памятник окажется под угрозой исчезновения. Поэтому прокурор Володарского района потребовал от мэрии Брянска подать обращение, чтобы братскую могилу включили в реестр объектов культурного наследия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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