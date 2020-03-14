2020-03-14T20:30:49+03:00
Экономика

Профессионализм, мужество, самоотверженность: энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в течение дня ликвидировали последствия двух ударов стихии в электросетевом комплексе регионов ЦФО

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Контакт-центр энергокомпаний готов в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан.Контакт-центр энергокомпаний готов в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан.
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Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» полностью завершили работы по восстановлению электроснабжения в регионах ЦФО, пострадавших от непогоды. Дважды в течение уходящих суток на территорию Центральной России обрушивался шквальный ветер, приводивший к отключениям. Однако, благодаря профессионализму, стойкости и мужеству энергетиков, последствия стихии удалось ликвидировать в максимально возможные для таких ситуаций сроки.

Самый сильный удар приняла на себя Тверская область. Мощный атмосферный фронт пришел сюда в ночь на 13 марта и принес сильнейший штормовой ветер. В эпицентре непогоды оказались Ржевский, Калининский и Кимрский районы электрических сетей, но энергетики были готовы отразить ее удар. Еще накануне сюда по решению главы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского была переброшена усиленная группировка из других филиалов компаний. На пике работ в них была задействована 141 бригада. Привлеченные силы и средства, четкие и слаженные действия специалистов из разных регионов позволили значительно сократить время реагирования на поступающие заявки от потребителей и проведение восстановительных работ. Уже к 21:00 все потребители Тверской области были запитаны.

Самые лучшие профессиональные качества, выдержку и самоотверженность проявили специалисты филиалов «Калугаэнерго» и «Рязаньэнерго», оперативно ликвидировавшие два удара стихии, а также специалисты «Тулаэнерго», «Смоленскэнерго, «Брянскэнерго» и других филиалов, приложившие все силы для того, чтобы жители их регионов встретили выходные со светом в домах.

В настоящее время все потребители пострадавших от непогоды регионов запитаны. Энергетики отрабатывают разовые заявки потребителей по локальным отключениям в сетях низкого класса напряжения. Ситуация продолжает находиться на личном контроле генерального директора компании "Россети" Павла Ливинского и Штаба «Россети Центр».

«Мы внесли изменения в стратегию нашей противоаварийной работы, поставив перед собой задачу работать на опережение. Сегодняшний день показал, что нам это удается. Своевременно предпринятые подготовительные и упреждающие меры, мгновенное реагирование на технологические нарушения и изменения оперативной обстановки позволили нам сразу взять ситуацию под контроль. Наши специалисты показали себя, как одна мощная и сильная команда. Они совершили настоящий подвиг, в кратчайшие для таких ситуаций сроки справившись с последствиями двух ударов урагана и максимально быстро восстановив электроснабжение потребителей. Мы гордимся ими», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Контакт-центр энергокомпаний готов в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по единому бесплатному номеру - 8-800-50-50-115.

Кроме того, потребители «Россети Центр» могут отправлять сообщения об отключениях по телефону +7 (915)-38-000-38 в Viber, а потребители «Россети Центр и Приволжье» по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

Также можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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