«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году отремонтировали свыше 50 тысяч километров линий электропередачи и более 12 тысяч трансформаторных подстанций

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполнила с превышением плановых показателей.

Отремонтированы 12,9 тыс. трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и 51,9 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 104 % к плану. Расчищено 31,4 тысяч га просек воздушных линий (109% к плановым показателям). На реализацию ремонтной программы направлено 6,2 млрд. рублей.

Самое большее количество подстанций 35-110 кВ было охвачено ремонтами в филиалах «Брянскэнерго» (105 подстанций), «Кировэнерго» (84 подстанции), «Владимирэнерго» (72 подстанции), «Белгородэнерго» (56 подстанций), «Смоленскэнерго» (53 подстанции), «Нижновэнерго» (58 подстанций). Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ выполнено в филиалах «Нижновэнерго» (8,3 тыс. км ВЛ), «Кировэнерго» (5,9 тыс. км. ВЛ), «Белгородэнерго» (2,2 тыс. км ВЛ), а также «Смоленскэнерго» и «Брянскэнерго» (по 1,9 тыс. км ВЛ в каждом из филиалов).

Среди наиболее крупных и значимых объектов, где в минувшем году прошли ремонты – подстанции 110 кВ «Сталелейтейная» и «Аксинино» в Брянской области, «Хворостянка» в Липецкой области, «Старый Оскол» в Белгородской области, «Кашарово» в Тверской области, «Полиграфмаш» и «Судоверфь» в Ярославской области. «Дивеево» в Нижегородской области, «Ундол» и «Муром» во Владимирской области, «Гремячее» в Тульской области.

Липецкая подстанция «Хворостянка» обеспечивает электроэнергией 80 населенных пунктов и около 18 тысяч потребителей региона, включая птицефабрику ОАО «Куриное царство», входящую в группу «Черкизово». Брянская «Аксинино» питает одноименную нефтеперекачивающую станцию магистрального нефтепровода АО «Транснефть- Дружба». Среди крупнейших потребителей «Сталелейтейной» – Брянский автомобильный завод (входит в концерн «Алмаз-Антей») и один из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России – Бежицкий сталелитейный завод. Подстанция «Кашарово» является источником электропитания для филиала ФЛ ОАО «Корпорация “Комета”» - “ОПТЦ”» и завода по производству фармацевтики группы компаний "Фармконтракт".

От подстанции «Дивеево» запитаны более 11 тысяч потребителей, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, ООО «Птицеводческое предприятие «Дивеевское», ряд административных, социальных и культурных объектов. Подстанции «Ундол» и «Муром» питают более 50 тысяч потребителей Владимирской области, включая знаменитую кондитерскую фабрику «Ферреро Руссия» и крупнейшее промышленное предприятие региона – Муромский машиностроительный завод «Муроммаш». «Полиграфмаш» и «Судоверфь» обеспечивают электроснабжение жилых микрорайонов и промышленных предприятий Рыбинска - второго по величине города в Ярославской области. Подстанция «Гремячее», расположенная на границе тульской и рязанской энергосистем – электроснабжение сельхозпредприятий и ряда социально значимых объектов Новомосковского района. «Старый Оскол» снабжает электроэнергией семь жилых районов одноименного города.

«Мы работаем в 20 регионах страны. Ежегодно выполняем существенные объемы ремонтных работ - и неизменно наши специалисты справляются с поставленными перед ними задачами на высоком профессиональном уровне. Минувший год не стал исключением. Все мероприятия ремонтной программы выполнены своевременно и в полном объеме, что стало одним из важнейших условий для надежной и качественной работы электросетевого комплекса в текущий осенне-зимний период», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.