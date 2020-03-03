В Москве обокрали сына бывшего брянского депутата Анатолия Курова

В Москве обокрали сына бывшего депутата Брянской облдумы Анатолия Курова Илью. Грабители разбили стекло в его машине – черном «Мерседесе». Забрали с собой портфель с документами и новый телефон «Айфон 11» в коробке.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», это случилось 27 февраля у ресторана «Чайхона» на улице Профсоюзной на юге столицы. Иномарка была припаркована у ресторана целую ночь. На следующий день потерпевший написал заявление в полицию.

Напомним, отец Ильи Анатолий Куров в прошлом году стал самым богатым депутатом Брянской областной Думы. За 2018 год он заработал 233,8 миллиона рублей. На втором месте тогда оказался другой сын депутата - Игорь. Он также был депутатом Брянской облдумы шестого созыва. В 2018 году его заработок составил 129 миллионов рублей.

Но в нынешнем созыве регионального собрания ни Анатолия Курова, ни его сына уже нет. Отец продал все свои активы в Брянске. И, по слухам, собирается перебраться в столицу, куда раньше уехали его сыновья. Семье Куровых в Брянске принадлежали мини-рынок в пятом микрорайоне, торговый центр «Домино» на проспекте Станке Димитрова, гостиница «Центральная», часть гостиницы «Брянск», здание, где находится магазин «М-видео» на Полтиннике, и другие объекты недвижимости.

Илья – сын Анатолия Курова от второго брака. Ему 33 года. Сейчас он живет в Москве.

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