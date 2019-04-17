Самый богатый депутат Брянской облдумы заработал 233,8 миллиона рублей

Самым богатым депутатом Брянской областной Думы стал Анатолий Куров. За год он заработал 233,8 миллиона рублей. Кстати, год назад заработок депутата был гораздо скромнее – почти 30 миллионов рублей. В собственности у Анатолия Курова семь земельных участков, жилой дом, квартира, доли в нежилом помещении, трансформаторной подстанции и здании склада. У депутата есть автомобиль «Лескус».

Сын Анатолия Игорь Куров - на втором месте по годовому заработку. Он указал в декларации доход в 129 миллионов рублей.

99 миллионов рублей заработал Алексей Кубарев, почти 94 миллиона рублей – Георгий Абушенко, 93 миллиона рублей - Павел Мисеюк. Виталий Беляй указал доход почти 76 миллионов рублей и за год обзавелся земельными участками. В декларации он указал их почти 300 штук.

Самой богатой супругой депутата стала жена Николая Патова. За год она заработала 52,6 миллиона рублей. А сам депутат указал доход в два миллиона рублей. На втором месте среди жен депутатов – супруга Алексея Кубарева. Она заработала в два раза меньше мужа – 44,5 миллиона рублей. 21,4 миллиона рублей заработала супруга Алексей Невструева.

Председатель облдумы Владимир Попков указал доход в 5,2 миллиона рублей. Его заместитель Анатолий Бугаев заработал 4,2 миллиона рублей. А доход бывшего зампредседателя Юрия Гапеенко составил почти два миллиона рублей.

Самым бедным депутатом оказался Вячеслав Никифоров с заработком 454 тысячи рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».