2019-04-17T09:44:47+03:00
Общество

Самый богатый депутат Брянской облдумы заработал 233,8 миллиона рублей

Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год
Марина АНТОНОВА
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Анатолий и Игорь Куровы стали самыми богатыми брянскими депутатами.Анатолий и Игорь Куровы стали самыми богатыми брянскими депутатами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самым богатым депутатом Брянской областной Думы стал Анатолий Куров. За год он заработал 233,8 миллиона рублей. Кстати, год назад заработок депутата был гораздо скромнее – почти 30 миллионов рублей. В собственности у Анатолия Курова семь земельных участков, жилой дом, квартира, доли в нежилом помещении, трансформаторной подстанции и здании склада. У депутата есть автомобиль «Лескус».

Сын Анатолия Игорь Куров - на втором месте по годовому заработку. Он указал в декларации доход в 129 миллионов рублей.

99 миллионов рублей заработал Алексей Кубарев, почти 94 миллиона рублей – Георгий Абушенко, 93 миллиона рублей - Павел Мисеюк. Виталий Беляй указал доход почти 76 миллионов рублей и за год обзавелся земельными участками. В декларации он указал их почти 300 штук.

Самой богатой супругой депутата стала жена Николая Патова. За год она заработала 52,6 миллиона рублей. А сам депутат указал доход в два миллиона рублей. На втором месте среди жен депутатов – супруга Алексея Кубарева. Она заработала в два раза меньше мужа – 44,5 миллиона рублей. 21,4 миллиона рублей заработала супруга Алексей Невструева.

Председатель облдумы Владимир Попков указал доход в 5,2 миллиона рублей. Его заместитель Анатолий Бугаев заработал 4,2 миллиона рублей. А доход бывшего зампредседателя Юрия Гапеенко составил почти два миллиона рублей.

Самым бедным депутатом оказался Вячеслав Никифоров с заработком 454 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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